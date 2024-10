Loftus Cheek certo: «Dobbiamo allenarci bene e i risultati migliori inizieranno ad arrivare». Le sue dichiarazioni

Intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, Ruben Loftus Cheek ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il momento che si vive in casa Milan.

PAROLE – «Tutti vogliono vincere tutte le partite e questo, a volte, non è possibile: allora la cosa più importante è rimanere uniti, allenarsi bene e fare le cose nel modo giusto. Sono convinto che inizieranno ad arrivare risultati migliori perché come lavoriamo in allenamento può solo migliorare quello che mettiamo in campo».