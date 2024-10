Locatelli mette pressione all’Inter: «E’ forte come il Napoli, ma anche la Juve lo è. Noi dobbiamo rimanere così»

Locatelli in conferenza stampa ha messo pressione all’Inter dopo il pareggio della Juve per 4-4. Le parole sulla lotta scudetto

Locatelli, ex centrocampista del Milan, dopo il pareggio della Juve contro l’Inter per 4-4 ha parlato della lotta scudetto in conferenza stampa.

INTER E NAPOLI FAVORITE – «Sono squadre forti ma anche noi lo siamo. L’Inter gioca insieme da tanto tempo, hanno esperienza e sono preparati a giocare questo tipo di partite. Noi dobbiamo rimanere umili».

