Lo Spezia ha chiesto un rossonero, si tenta un’operazione alla Pobega

Lo Spezia ha individuato un profilo interessante nella rosa del Milan. I rapporti tra i due club sono ottimi e l’operazione potrebbe decollare nei prossimi giorni. I liguri hanno infatti chiesto Daniel Maldini in prestito, proponendo un accordo come quello della scorsa stagione per Pobega.

Il giovane trequartista aspetta di vedere chi arriverà ancora alla corte di Pioli, poi potrebbe accettare il prestito. Brahim Diaz e il prossimo acquisto a centrocampo potrebbero togliere molto spazio al figlio d’arte, così come accaduto nella passata stagione.