Lista UEFA Milan, DUE a rischio TAGLIO! Dialogo con Fonseca, sono stati già AVVISATI. ULTIME

Lista UEFA Milan, sono due i calciatori a rischio taglio: l’indiziato principale è Jovic ma occhio anche alla situazione di Bennacer

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due in casa Milan i calciatori a rischio taglio per quanto riguarda la lista UEFA che Paulo Fonseca dovrà presentare a stretto giro. L’indiziato principale è Luka Jovic che dopo l’arrivo di Abraham vedrà ridotto ulteriormente il proprio spazio.

Va comunque sempre attenzionata anche la situazione relativa ad Ismael Bennacer: anche lui potrebbe essere tagliato a meno di cessioni last minute in Arabia Saudita o in un’altra squadra europea.