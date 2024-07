Linee guida rigorose per la pubblicità in Italia: i club di Serie A stanno sprecando il loro potenziale? - Milan News 24

Le severe linee guida italiane in materia di pubblicità, in particolare il Decreto Dignità introdotto nel 2018 per vietare la pubblicità del gioco d’azzardo, hanno suscitato un dibattito sull’impatto sulle società calcistiche di Serie A. Inoltre, la misura volta a combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo e a proteggere i consumatori viene spesso aggirata nella pratica. Non c’è da stupirsi che le polemiche sul divieto siano molteplici.

Gli operatori del settore sostengono che le restrizioni potrebbero incoraggiare il gioco d’azzardo illegale invece di combatterlo. Per le squadre di Serie A, le regole severe comportano perdite finanziarie, in quanto non è possibile stipulare contratti di sponsorizzazione lucrativi con le società di gioco d’azzardo. In questo contesto, ci si chiede se le rigide linee guida stiano sprecando il pieno potenziale dei club di Serie A e quali effetti a lungo termine potrebbero avere sul calcio italiano.

Divieto di pubblicità per giochi d’azzardo, scommesse sportive e simili: impatto sulla Serie A

Le severe linee guida sulla pubblicità in Italia, introdotte nel luglio 2018 con il Decreto Dignità, hanno un impatto significativo sulla Serie A e sulla sua struttura finanziaria. Il divieto, che vieta qualsiasi forma di pubblicità legata al gioco d’azzardo e alle scommesse con premi in denaro, si applica a tutti i mezzi di comunicazione e agli eventi sportivi. Ciò include anche la pubblicità indiretta, come la visualizzazione di quote di scommesse durante le trasmissioni calcistiche o la presentazione di offerte di casinò online sui pannelli pubblicitari negli stadi.

I giocatori interessati devono quindi informarsi direttamente su Internet. A questo scopo esistono siti web appositi, in cui i migliori siti di gioco d’azzardo online in Italia vengono confrontati tra loro. Questo crea trasparenza e fornisce un orientamento alle parti interessate.

Prima dell’introduzione del decreto, era comune che durante le partite di calcio venissero trasmessi sulla pay TV spot pubblicitari che fornivano informazioni sulle quote dei fornitori di scommesse. Questi spot venivano trasmessi sia prima del calcio d’inizio che durante le pause tra l’intervallo e il primo tempo. Anche la presenza di pubblicità del gioco d’azzardo sui tabelloni perimetrali degli stadi era una visione comune. Queste misure hanno contribuito in modo significativo al finanziamento delle squadre di calcio, che erano sostenute da lucrosi contratti di sponsorizzazione con le società di gioco.

Tuttavia, con l’applicazione del cosiddetto Decreto Dignità, i club sono stati costretti a cancellare questi contratti pubblicitari. Un esempio importante è quello della AS Roma, che nel 2018 aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione con il fornitore di scommesse Betway per il suo kit di allenamento. A causa del divieto, questo contratto ha dovuto essere risolto prematuramente nel 2019, con una conseguente perdita di oltre 15 milioni di euro che il club avrebbe potuto guadagnare fino al 2021.

Per contro, le severe norme sono state accolte con favore dalle associazioni che si battono contro la diffusione del gioco d’azzardo. Esse mirano a proteggere i consumatori dai pericoli della dipendenza dal gioco d’azzardo. Allo stesso tempo, le misure hanno portato a notevoli proteste da parte delle società calcistiche interessate e dell’industria del gioco d’azzardo. I club lamentano la drastica perdita di entrate dovuta al divieto e sostengono che le norme limitano fortemente il potenziale economico del campionato.

Le sfide attuali delle linee guida sulla pubblicità: Perdita di vendite nonostante la scarsa applicazione

Le severe leggi sulla pubblicità del gioco d’azzardo in Italia mirano principalmente a combattere la dipendenza dal gioco e a proteggere i gruppi vulnerabili come gli anziani e i minori. Il decreto vieta ogni forma di pubblicità, anche indiretta, per i giochi d’azzardo e le scommesse con premi in denaro, e si applica a tutti i mezzi di comunicazione e agli eventi sportivi.

Nelle linee guida pubblicate nel 2019, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha chiarito che le comunicazioni informative su quote e vincite sono consentite, a condizione che vengano rispettati i principi di moderazione, non ingannevolezza e trasparenza. Questi regolamenti forniscono linee guida poco chiare su quali siano le informazioni consentite e quali le pubblicità vietate.

Nonostante la severità delle norme, i contenuti relativi al gioco d’azzardo sono ancora presenti, in particolare nel contesto delle trasmissioni calcistiche in cui vengono mostrati i confronti delle quote tra i fornitori di scommesse. Questi segmenti sono considerati semplici informazioni e non pubblicità, il che ne consente la trasmissione nonostante il divieto. I club di Serie A possono sfruttare questa zona grigia per generare entrate lucrative dall’industria del gioco d’azzardo, nonostante le rigide linee guida sulla pubblicità.

Allo stesso tempo, l’incertezza giuridica comporta una notevole perdita di reddito per le società calcistiche, che devono rinunciare a numerosi contratti di sponsorizzazione lucrativi e su larga scala. Inoltre, l’efficacia delle leggi per combattere la dipendenza dal gioco d’azzardo viene ripetutamente messa in discussione a causa dell’incertezza giuridica.

Conclusioni e prospettive future

Nel complesso, è chiaro che le rigide linee guida sulla pubblicità in Italia stanno avendo un profondo impatto sulla situazione finanziaria della Serie A. La necessità di trovare fonti di reddito alternative per compensare le perdite causate dal divieto rappresenta una sfida importante per i club. Il dibattito sull’equilibrio tra la tutela dei consumatori e la salute finanziaria del calcio italiano rimane attuale e controverso.

Alcuni politici ed esperti sono a favore di un allentamento delle restrizioni per promuovere il gioco d’azzardo legale e responsabile e per consentire la concorrenza con i campionati stranieri che consentono tale pubblicità. Allo stesso tempo, ci sono voci forti che mettono in guardia contro la ri-autorizzazione della pubblicità e chiedono di rafforzare ulteriormente la protezione della popolazione contro la dipendenza dal gioco. Il futuro della pubblicità sul gioco d’azzardo in Italia rimane quindi incerto per il momento, il che significa che i club di Serie A continueranno probabilmente a essere infastiditi dallo spreco di potenziali ricavi.