Lille: Renato Sanches e Botman non ci saranno per il match con il Nizza

Lille: Renato Sanches e Botman, obiettivi di mercato del Milan, non ci saranno per il match contro il Nizza

Il Lille dovrà fare a meno di Renato Sanches e Sven Botman per la trasferta di campionato contro il Nizza. I due sono infatti squalificati e salteranno il match. Intanto il Milan continua a monitorarli.

Per il difensore sembra tutto pressochè concluso, mentre per il centrocampista portoghese c’è sempre più ottimismo per una buona riuscita della trattativa. Sia il Lille che l’entourage del giocatore sembrano infatti voler abbassare le pretese economiche visto il contratto in scadenza nel 2023.