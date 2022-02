L’ex Inter sul Derby: «Nel primo tempo la differenza era netta, nerazzurri dominanti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Andreolli, ex calciatore nerazzurro, ha condiviso le sue riflessioni in merito al derby vinto dal Milan ieri sera

«C’è stato quasi un blackout. Nel primo tempo l’Inter aveva dominato la gara, c’era stata una netta differenza con il Milan. L’1-0 era stretto nel primo tempo. Quando tieni aperta una gara, gli episodi possono deciderla. Nel primo tempo la supremazia territoriale, fisica e tecnica è stata palese. Abbiamo creato tanto. Le partite le devi chiudere, quando le tieni aperte contro un avversario come il Milan succede così. Il pareggio è arrivato da una nostra azione regalata. Fa peccato perdere così. Dopo queste sconfitte è positivo rigiocare subito. Non devi pensare troppo a quello che hai lasciato, hai subito un’altra occasione per fare bene. La squadra ha approcciato la gara da grande squadra. La differenza nel primo tempo è stata netta. Dispiace ancora di più per come è arrivata la sconfitta. Prima o poi una sconfitta doveva arrivare. Dispiace sia il derby. Febbraio sarà un mese determinante, bisogna pensare subito alla prossima. Fino al pareggio del Milan la squadra era stata quasi perfetta. Dopo il pareggio la squadra si è disunita e non ha trovato le giuste distanze. Ci voleva maggior attenzione in quelle circostanze, non si può essere sempre perfetti e bisogna anche dare merito agli avversari. Come dice Samir dopo una sconfitta in un derby avvenuta in questa maniera è difficile trovare le note positive ma ci sono state e sono state molte. Bisogna migliorare i 15 minuti di blackout a cavallo dei due gol. Ci sono tante squadre attrezzate per arrivare fino in fondo, l’Inter sembra avere qualcosina in più e ha sottolineato una certa supremazia. Bisogna archiviare la sconfitta e pensare alle prossime gare».