L’ex calciatore: «Ecco cos’ha Giroud in più di Ibra»

Le parole dell’ex calciatore Mario Ielpo, intervenuto al programma radiofonico Tutti Convocati, sul momento del Milan:

«Giroud? E’ un giocatore che ti dà una dinamicità che Ibra non ti dà, nonostante lo svedese sia più forte nelle giocate decisive. Il francese però si vede che sta entrando in forma e ha veramente rotto le scatole a tutti oggi. Berlusconi profetico sul gol del Milan con il lancio lungo del portiere? Io volevo fondare un club contro la costruzione dal basso, per me è illogico»