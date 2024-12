Leweling Milan, uno dei re del dribbling della Bundesliga è la nuova idea di mercato: cifre e dettagli del talento dello Stoccarda

Leweling, insieme ad Akliouche, è la nuova del mercato Milan per l’attacco. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Classe 2001, il talento delo Stoccarda è sesto in Bundesliga per dribbling ed è un giocatore dotato anche di grande velocità e intelligenza che compensano il piede sinistro non educatissimo. Al Milan piace Leweling perché gioca sempre in avanti, senza però risparmiarsi in fase difensiva. L’affare non sarà facile, dato che ha da poco firmato il rinnovo fino al 2029 e costa 20-25 milioni.