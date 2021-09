Lewandowski fa 14 su 14 dal dischetto in Champions: 100% anche per...

Robert Lewandowski ancora una volta devastante in Champions League: continua il ruolino di marcia perfetto dal dischetto

Robert Lewandowski ha messo a segno una doppietta anche contro la Dinamo Kiev: doppietta aperta con un rigore, il 14° su 14 calciati in Champions League. Di gran lunga il migliore nella storia della competizione con il 100% di efficacia. Come lui, ma con meno tiri dal dischetto, anche conoscenze vecchie e nuove della Serie A, come evidenziato da Transfermarkt.

Lewandowski 14 su 14

Kakà 5 su 5

Balotelli 3 su 3

Giroud 3 su 3

Immobile 3 su 3