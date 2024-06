Letizia DIFENDE il Milan: «Cardinale e Furlani stanno lavorando in maniera eccellente. Vi spiego il perché». Le parole del giornalista

Francesco Letizia ha parlato di Milan nel suo editoriale su Sportitalia. Ecco le parole del giornalista a difesa del lavoro di Cardinale e Furlani:

PAROLE – «Fare ironia su bilancio, under 23, stadio… E’ molto simpatico. Ma senza questi aspetti, su cui Cardinale e Furlani stanno lavorando in maniera eccellente, non c’è presente né futuro. Non si tratta di tifare l’AC Bilancio (meme eccezionale, devo ammetterlo)».