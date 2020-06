L’Equipe: il Paris Saint Germain vuole Ismael Bennacer

L’Equipe: il Paris Saint Germain vorrebbe rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. A centrocampo segue Bennacer del Milan

Ismael Bennacer come Theo Hernandez è diventato oggetto desiderio di diverse squadre europee. Le sue ottime prestazioni con la maglia rossonera non sarebbero per nulla passate inosservate.

L’algerino, stando a quanto riporta l’Equipe, sarebbe nella lista del Paris Saint Germain. Il club parigino vorrebbe rinforzare il proprio reparto di centrocampo in vista della prossima stagione e l’ex Empoli sarebbe l’identikit perfetto. In caso di offerta monstre da 40-50 milioni il club di Via Aldo Rossi potrebbe accettare.