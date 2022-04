Leonardo: «Donnarumma tra i più forti al mondo a 22 anni. Con Navas le cose stanno così». Le parole del ds del PSG

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato anche di Gigio Donnarumma a Sky Sport dopo la vittoria del Ligue 1.

Le sue parole: «E’ vero che avevamo un portiere che stava facendo benissimo come Navas, uno dei migliori al mondo. Donnarumma è diventato uno dei portieri più forti al mondo a 22 anni e secondo me era un’operazione da fare, anche se avevamo già un portiere del livello di Navas. E’ stata fatta una scelta, si è cercato di dare a entrambi una certa continuità. Forse se avessimo superato il turno questa situazione poteva essere positiva, invece per una sconfitta questa difficoltà si è evidenziata. I due giocatori sanno tutto e questa è sempre stata una situazione chiara per loro. Se c’è una soluzione che è la migliore per tutti, non avremo problemi a prendere una decisione. Il rapporto con loro è molto chiaro e diretto».