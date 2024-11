Lega Serie A, scontro totale verso la riforma di Gravina: ora che succede? Le ultimissime notizie sul mondo del calcio italiano

La Serie A, lega in cui partecipa il Milan, contesta la riforma Gravina, Casini della Lega parla di «occasione persa», la divisione è netta ed è prevedibile un nuovo intervento della politica dopo quello di Mulé. Qual è la situazione del calcio italiano? Cosa è successo e cosa succederà in futuro? Il Corriere della Sera ha riassunto la vicenda in questo modo.

1) Proposta federale, maggioranza netta. Lo Statuto è stato modificato. La proposta Gravina è stata approvata dall’83,3% dei votanti, 6,4% i contrari, 10,3 astenuti.

2) Astenuti e contrari della Lega calcio. Nessuno tra i 20 club di serie A ha votato per il piano del presidente Gravina: 8 i voti contrari, guidati da Napoli e Lazio, 12 gli astenuti.

3) La trattativa o l’impugnazione. Il 22 novembre la Lega di A si riunirà per decidere se impugnare il regolamento dell’assemblea statutaria o continuare a trattare