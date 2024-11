Lecce Milan Primavera 2-0: brutta sconfitta per i ragazzi di Guidi. Il resoconto

Lecce Milan Primavera 2-0: stop inatteso per i ragazzi di Guidi che cadono sotto i colpi di Bertolucci ed Esposito nel primo tempo

Brutta sconfitta per il Milan Primavera di Federico Guidi che nella mattinata odierna è stato fermato dal Lecce con un secco 2-0 grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Bertolucci ed Esposito.

Brutto stop per il Diavolo che dovrà rifarsi subito martedì a Bratislava contro lo Slovan in Youth League, una sfida da vincere a tutti i costi per continuare a sperare nella qualificazione ai sedicesimi di finale.