Lecce Lazio 1-2: Marusic nel finale fa felice Baroni, biancocelesti corsari

Lecce Lazio 1-2: i biancocelesti di Baroni vincono nel finale grazie ad una rete di Marusic. Nuovo allungo sul Milan

La Lazio reagisce da grande squadra all’umiliante 0-6 rimediato contro l’Inter. Contro un Lecce battagliero fino alla fine nonostante giochi in 10 per tutto il secondo tempo, la formazione di Baroni riesce ad imporsi per 1-2. Beffa per i salentini dell’ex Milan Giampaolo, che comunque si confermano una squadra difficile da affrontare soprattutto dopo il cambio di guida tecnica.

Per i biancocelesti in rete Castellanos su rigore a fine primo tempo e Marusic a tre minuti dalla fine. Di Tete Morente il momentaneo pareggio dei padroni di casa