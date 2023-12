Leao prepara il grande rientro: le ultimissime verso il Newcastle

Leao prepara il grande rientro: le ultimissime sul recupero dell’attaccante portoghese verso Newcastle-Milan

Il Milan è pronto a riabbracciare Leao. Nel post partita di ieri Pioli non ha sciolto completamente i dubbi relativi all’impiego di Rafa contro il Newcastle, ma la realtà sembra diversa.

Come confermato oggi in edicola dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante portoghese farà parte della spedizione dei rossoneri in terra inglese e partirà con ogni probabilità dal primo minuto per provare a trascinare i suoi.