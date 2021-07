Leao pronto per la nuova stagione: il portoghese avrà grande responsabilità

Rafael Leao si appresta a disputare la sua terza stagione al Milan. Il portoghese viaggia verso un chiaro bivio: ecco quale

Rafael Leao inizia oggi la sua terza stagione in rossonero. Il Milan punta molto sulle sue qualità, ma come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ora avrà maggior responsabilità.

Il portoghese è stato altalenante in queste prime due annate, mostrando grandi margini di crescita ma allo stesso tempo lacune e cali di tensione. Questo deve essere l’anno della consacrazione definitiva.