Leao a DAZN: «Sono diventato un uomo grazie al Milan. Vogliamo finire bene la stagione, le mie condizioni fisiche...»

Rafael Leao ha parlato dopo Fiorentina Milan: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A

Rafael Leao ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Milan.

PAROLE – «Cerco sempre di fare il meglio. La squadra ha fatto un bel lavoro, abbiamo sofferto un po’ alla fine ma sono partite da vincere così».

COSA È CAMBIATO – «Sono un uomo e non più un ragazzino. Devo ringraziare il club che mi ha portato a questo livello. Devo ringraziare i tifosi e Chuku che ha fatto una grande partita. Sapevamo l’importanza di questa partita per allontanarci dal terzo posto».

SUI PROBLEMI FISICI – «Sto bene, mi ha fatto un po’ male. In questi momenti non devi pensarci e non soffrire il dolore. Dopo quello ho fatto gol e assist quindi sono contento».

SUL POLSINO – «C’era un bambino che mi ha dato questo polsino, è stata una cosa molto bella e ho voluto usarlo e mi ha portato fortuna».

SUL FUTURO DELLA STAGIONE – «Non importa come comincia la stagione ma come finisce. Abbiamo ancora partite importanti, abbiamo vinto e quindi dobbiamo continuare in Europa League».