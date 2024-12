Leao a Milan Tv: «Dobbiamo rialzare la testa. Vi dico cosa ci è mancato oggi»

Leao, esterno del Milan, ha parlato anche ai canali ufficiali del club rossonero dopo il pareggio di San Siro contro il Genoa

Intervenuto anche a Milan Tv dopo Milan-Genoa 0-0, Rafael Leao ha dichiarato:

PAROLE – «La cattiveria. Non abbiamo fatto una partita così perfetta ma abbiamo avuto occasioni di fare gol. Non abbiamo avuto fortuna oggi. E poi era una partita per dare qualcosa ai tifosi, perché era un giorno molto importante: adesso testa alta e pensare alla prossima. Jimenez? Un bravo ragazzo, di qualità. Ci ha fatto vedere oggi cosa può portare alla squadra, sono molto contento per lui: come giocatore che è qua da qualche anno, cerco sempre di dare fiducia a quelli più giovani che sono il futuro del Milan».