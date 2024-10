Leao Milan, QUESTA STATISTICA preoccupa i tifosi: riguarda la FASE REALIZZATIVA. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Rafael Leao, assieme ai suoi compagni, sono usciti sconfitti dalla trasferta contro il Leverkusen. La partita contro la squadra tedesca, infatti, è conclusa sul risultato di 1-o.

Anche ieri, il portoghese, non è andato a segno. Il numero 10 del Milan, fino a questo momento, ha segnato solo una rete in stagione, troppo poco per un giocatore dal suo status e il suo potenziale. La speranza dei tifosi è che vada già in gol contro la Fiorentina domenica sera.