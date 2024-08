Leao Milan (Sky), il rossonero è INCEDIBILE! Rimarrà a Milano: SMENTITE le voci sul Barcellona ULTIME

Leao Milan (Sky), il rossonero è INCEDIBILE! Rimarrà a Milano: SMENTITE le voci sul Barcellona. Le ULTIME sul talento portoghese

Non trovano conferme le voci del forte interesse da parte del Barcellona per Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale, resta incedibile per il club.

Rimarrà sicuramente a Milano e sarà un punto fermo della formazione rossonera mentre i blaugrana potrebbero approfondire l’interesse per Chiesa della Juventus e obiettivo del calciomercato Milan.