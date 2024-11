Leao Milan, Serginho esalta il portoghese: sull’esterno ha detto veramente questa cosa!

Leao Milan, Serginho, ex terzino rossonero, ha elogiato il talento portoghese della squadra di Paulo Fonseca: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Serginho, leggenda del Milan, ha speso bellissime parole per Rafael Leao. Le sue dichiarazioni:

LEAO – «Rafa è il più forte del Milan, quello che fa la differenza. Non capisco chi non ha pazienza: vedrete a maggio quante partite ci avrà fatto vincere. Non saranno poche… Bisogna togliergli un po’ di pressione».

L’INTERVISTA DI SERGINHO ALLA GAZZETTA DELLO SPORT