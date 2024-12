Leao Milan, Fonseca gongola: retroscena col Sassuolo, il portoghese ha finalmente colpito questa cosa

Leao Milan, Paulo Fonseca può sorridere per la prestazione dell’esterno portoghese ieri sera contro il Sassuolo: il motivo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan può guardare con fiducia alla gara di venerdì contro l’Atalanta dopo aver schiantato ieri sera il Sassuolo in Coppa Italia.

Le notizie positive non finiscono qui. Rafa Leao, per esempio, è tornato a segnare in casa. Centonovantadue giorni sono oltre sei mesi. Ok, di mezzo c’è stata anche l’estate, ma tanto il San Siro rossonero ha dovuto aspettare per urlare di nuovo il nome del portoghese dopo un gol. Ieri, finalmente, la fine dell’attesa. Rafa ha illuminato di nuovo San Siro, come si dice da queste parti. Una rete che sa tanto di nuovo Milan e sarà piaciuta di sicuro a Fonseca: taglio centrale di Leao, filtrante di Loftus-Cheek e il portoghese che trafigge Satalino sul primo

palo. E’ solamente il quarto gol al Sassuolo in Coppa Italia, ma il segnale mandato al tecnico è

importante. Ora Rafa segue alla lettera le richieste dell’allenatore, che da inizio stagione gli

chiede di non restare confinato sulla fascia sinistra, ma di far paura alle difese avversarie con

movimenti quasi da centravanti.