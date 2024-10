Leao Milan, clamorosa indiscrezione! L’ha detto a Fonseca, tecnico spiazzato dal portoghese

Leao Milan, clamorosa indiscrezione: l’esterno avrebbe confidato a Fonseca di preferire la maggiore libertà che gli dava Pioli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è emerso un particolare retroscena relativo al rapporto in casa Milan tra Paulo Fonseca e Rafael Leao, sostituito anche domenica nel corso del secondo tempo della sfida persa contro la Fiorentina.

Il classe ’99 portoghese avrebbe infatti confidato al tecnico di preferire Stefano Pioli per la maggiore libertà che gli concedeva in campo: Fonseca infatti, da inizio stagione, chiede un Leao più applicato in fase difensiva. A risentirne è inevitabilmente la produzione in avanti.