Leao Milan, il portoghese DELUDE! SPUNTA il RETROSCENA che non si aspettava NESSUNO

Leao Milan, l’esterno portoghese delude nella gara persa ieri sera contro il Bayer Leverkusen: Fonseca si aspettava di più

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella sconfitta di ieri sera del Milan sul campo del Bayer Leverkusen non ha assolutamente brillato la stella di Rafael Leao. Una prestazione certamente non insufficiente in toto ma senza particolari guizzi, quelli attesi in fase offensiva.

L’ex Lille si è applicato nella fase di non possesso ma Fonseca alla vigilia gli aveva chiesto guizzi e uno contro uno in avanti. Da questo punto di vista Rafa è stato decisamente molto timido.