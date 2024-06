Leao Milan, Pastore NON HA DUBBI: «Se i rossoneri decidessero QUESTA cosa lui ne gioverebbe molto»

Leao-Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato il momento del portoghese: consiglio ai rossoneri

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Io sono curioso di vedere Leao allenato da un allenatore diverso. Chiaramente la crescita di Leao deve passare anzitutto da lui (Fonseca ndr), quindi mi aspetto di vederlo prima o poi, visto che ha 25 anni, davvero leader. Anche perché il Milan ha un discorso anche legato al capitano no. Il Milan ha Calabria che rischia di non essere titolare l’anno prossimo. Theo Hernandez nicchia sull’eventuale futuro, Kjaer e Giroud sono andati via. Mi pare che Leao sia il primo nome sulla lista a quel punto per diventare capitano stabile, che è un ruolo di una pesantezza…Quindi non so se la cosa metta ansia o metta anche allegria, o metta voglia. Quando l’ha fatto quest’anno mi è sembrato un po’ a disagio, uno che sta in un abito troppo largo, un po’ lungo, ma è chiaramente una questione di crescita personale. La cosa potrebbe anche fargli bene. Fonseca è chiamato anche a fare questo».