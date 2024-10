Leao Milan, Balzaretti perplesso sulla scelta di lasciarlo fuori: le sue parole fanno discutere. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La scelta di aver lasciato in panchina dall’inizio Leao di Fonseca contro il Napoli sta facendo discutere. Di seguito le parole di Balzaretti a DAZN sul momento Milan.

LEAO MILAN – «Bisogna capire come si è allenato e varie cose, però per me lasciare fuori Leao non è mai una scelta tecnica, perché tecnicamente è uno tra i più forti. Ti mancano Theo e Reijnders che sono i due giocatori centrali per qualità e spessore, e quindi è una scelta che con tutti a disposizione mi avrebbe lasciato un po’ meno perplesso».