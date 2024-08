Leao Milan, come dovrà giocare contro il Parma? Fonseca DETTA la via: dovrà fare questa cosa. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Leao è stato al centro dell’analisi di Paulo Fonseca in conferenza stampa: ecco cosa dovrà fare il rossonero in vista di Parma-Milan.

LEAO «Penso che in certi momenti lui deve avvicinarsi di più alla porta. Lui ha la possibilità di migliorare i suoi numeri in gol e assist, deve capirlo. La squadra ha tanto da migliorare, mi aspetto una partita difficile in un campo particolare contro una squadra particolare, servirà soffrire e lottare. Dobbiamo aumentare il nostro livello di aggressività difensiva e lavoriamo per questo».

