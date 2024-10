Leao brilla col Portogallo: i quotidiani esaltano l’esterno del Milan. Il giudizio

Leao brilla con la maglia del Portogallo contro la Polonia: i quotidiani celebrano la prova dell’esterno classe ’99 del Milan

Rafael Leao, esterno del Milan, è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri sera contro la Polonia (1-3 il risultato finale per la Nazionale di Martinez).

Leao migliore in campo in Portogallo Polonia, questo il commento di A Bola: Stupefacente. Non appena lo si vede superare il primo, si trattiene il fiato, perché il pericolo è in arrivo. E’ magia in movimento