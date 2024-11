Leao Milan, il giudizio stupisce! C’entra Fonseca, le parole sul portoghese pesano

Leao Milan, Carlo Nesti, noto giornalista, si è schierato dalla parte di Paulo Fonseca nella gestione del talento portoghese

Dalle colonne di TMW, Carlo Nesti, noto giornalista, ha commentato così il caso Leao in casa Milan:

PAROLE – «Qualcuno dirà: “Visto? Leao deve giocare sempre!”. No: sbagliato! Fonseca ha fatto benissimo ad escluderlo, quando è stato necessario. Doveva dare una scossa caratteriale al portoghese, che è chiamato, finalmente, ad abbinare il temperamento alla eccezionale classe. E, in quel momento, aveva, in Okafor, un esterno sinistro alto più continuo e più pratico».