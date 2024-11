Leao Milan, portoghese avvisato: il messaggio di Fonseca non ammette repliche

Leao Milan, chiaro il messaggio di Paulo Fonseca: Rafa deve guadagnarsi sul campo il posto da titolare. Messaggio chiaro

Nel corso della conferenza stampa post-partita di Monza–Milan 0-1, Paulo Fonseca ha lanciato un messaggio chiaro a Rafael Leao:

PAROLE – «Non c’è un caso Leao. Leao è un calciatore che, per una scelta dell’allenatore, ha cominciato in panchina, come con Loftus-Cheek, come con Musah. Io devo avere un caso perché un giocatore va in panchina? Questo deve essere normale, deve essere normale. Non c’è un caso, non c’è un conflitto, è una opzione dell’allenatore. Per voi, per voi. Per me sono gli stessi. No, per me Leao è lo stesso come Loftus-Cheek e Musah, è lo stesso. Lo status non gioca, non va in campo. Io scelgo in funzione di quello che ha bisogno la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA