Leao Milan, quale futuro? Smentita quella suggestione, niente da fare per gennaio. Le ultime

Leao Milan, il futuro resta in bilico ma a gennaio non si muove: smentite sul possibile scambio con Victor Osimhem

Ciro Venerato, noto giornalista RAI, ha smentito categoricamente il possibile scambio, nel calciomercato Milan del prossimo gennaio, tra Rafael Leao e Victor Osimhen:

PAROLE – «Piovono smentite bipartisan sulla voce di mercato girata stamattina. Non è previsto in agenda nessuno scambio alla pari tra Leao e Osimhen nel mercato invernale. Leao fino a giugno resterà in Italia, solo dopo si valuterà il suo futuro. Parimenti Osimhen».