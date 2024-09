Leao Milan, torna in campo IL PORTOGALLO: tutte le INFO sul match del rossonero, le ultimissime notizie di oggi

Rafael Leao, giocatore del Milan, tornerà oggi in campo con il suo Portogallo per la seconda partita di Nations League contro la Scozia. Nel primo match, infatti, i portoghesi si sono imposti sulla Croazia per 2-1, grazie alla rete numero 900 in carriera di Cristiano Ronaldo.

La sfida contro gli scozzesi avrà inizio alle 20:45 e si disputerà all’Estadio Do Benfica. Ora bisogna solamente vedere quanti minuti concederà Roberto Martinez al numero 10 rossonero.