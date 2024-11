Leao Milan, la battuta di Fonseca non è passata inosservata: ancora bastone e carota per il portoghese. Le ultimissime

Fonseca ha parlato in zona mista dopo la vittoria clamorosa del Milan al Bernabeu per 1-3 contro il Real Madrid di Ancelotti. La battuta su Leao non è passata inosservata.

LEAO – «Devo essere onesto, penso che Rafa possa fare di più. Ha fatto bene ma in tante situazione può fare scelte ancora più decisive negli ultimi metri. Ha fatto una buona partita, può fare ancora di più. Vincere la Champions con un Leao così? Ora devo pensare a vincere la partita col Cagliari».