Leao Milan, Fonseca lo ESALTA in conferenza stampa! Le PAROLE sul portoghese non passano INOSSERVATE

Leao Milan, Paulo Fonseca esalta il talento portoghese in conferenza stampa alla vigilia del Lecce: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce, Paulo Fonseca ha parlato così di Rafael Leao:

LEAO – «Stiamo lavorando individualmente con Leao sulla fase difensiva, può fare meglio ma sta crescendo nel momento difensivo. Siamo stati una squadra che ha difeso, Rafa incluso. Ha avuto tre opportunità per essere decisivo, per me sta facendo un buon lavoro. Sta giocando di squadra e per me questo è la cosa più importante in questo momento».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA