Leao Milan, Di Stefano rivela: «Ecco cosa pretende Fonseca da Leao. C’è da capire questa cosa»

Leao Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha rivelato tutte le richieste che Paulo Fonseca fa al talento portoghese: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Di Stefano, noto giornalista, ha rivelato il rapporto che c’è tra Paulo Fonseca, tecnico del Milan, e Rafael Leao, esterno rossonero. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Fonseca vorrebbe cose diverse da Leao: in campo, negli atteggiamenti, in fase difensiva e offensiva. Vede che ha una macchina velocissima, ma velocissimo non va. Usa bastone e carota, da capire se Leao è la persona giusta per recepire tali stimoli».