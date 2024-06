Leao Milan, Capello NON HA DUBBI: «In Italia fa la differenza e all’Europeo no? C’è un MOTIVO molto semplice»

Leao-Milan, Fabio Capello non ha dubbi sul diverso rendimento del portoghese fra Serie A ed Europa: le dichiarazioni

Intervistato da Sky, Fabio Capello, ex Milan, ha parlato così di Rafael Leao:

PAROLE – «Perchè in Serie A Leao è decisivo e all’Europeo sta faticando? In Italia si gioca a ritmi bassi e lui con la sua velocità crea problemi a tutti. Abbiamo visto la Spagna contro l’Italia che ha giocato a ritmi alti ed ha giocatori veloci e bravi nei dribbling. In Italia ci sono pochi giocatori che dribblano oltre a Leao. Per cui diventa incontenibile anche per i difensori che sono abituati a difendere».