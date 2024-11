Leao Milan, l’attaccante brilla con il suo Portogallo: le statistiche nelle ultime uscite sono super positive

83 minuti in campo con il Portogallo per Rafa Leao, che a dispetto di quanto accade con il Milan, con la sua nazionale trova continuità. In rete nella vittoria per 5-1 contro la Polonia con un colpo di testa in contropiede.

Le statistiche sono dalla sua. Leao nelle ultime cinque partite con il Portogallo ha realizzato due assist e un gol, giocando quasi sempre titolare in una squadra ricca di campioni ma che ha bisogno del miglior Leao.