Leao Lazza, l’IMMAGINE tra i due fa IMPAZZIRE IL WEB – Lo scatto tra i due ROSSONERI

Rafael Leao sta vivendo un inizio di stagione con qualche difficoltà. La critica, infatti, nei suoi confronti, non si risparmia mai: tutti da un giocatore come lui si aspettano un qualcosa in più. Intanto, il numero 10 del Milan ha festeggiato in maniera particolare il derby.

Circa un’ora fa il rapper Lazza ha pubblicato una foto con il portoghese. I due sono molto amici ed è molto probabile che abbiano passato la serata assieme. Entrambi, infatti, condividono la passione per il Milan e per la musica.