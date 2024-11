Leao su Fonseca: «Nulla contro l'allenatore: è questione risolta. Non mi piace la panchina ma...»

Leao Milan, le parole dal Portogallo dell’attaccante riguardo il rapporto con il suo allenatore Paulo Fonseca

Parla Rafael Leao attaccante del Milan dal ritiro della nazionale con il suo Portogallo. In conferenza stampa ha rilasciato queste dichiarazioni su Paulo Fonseca.

Un suo pensiero sul tecnico del Milan Paulo Fonseca e sulle difficoltà incontrate con lui?

“Sono cose che succedono. Non ho nulla contro l’allenatore. È una questione risolta. Non mi piace stare in panchina, mi piace sempre aiutare la squadra. Le decisioni le deve prendere l’allenatore. Sia in Nazionale che al Milan, io cerco di dare sempre il massimo per aiutare la mia squadra”.