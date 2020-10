Leao: «Deluso per non aver vinto. Crediamo di poter arrivare primi»

Intervenuto su Sky Sport al termine della gara pareggiata contro la Roma, Rafael Leao ha così parlato della gara appena conclusa

Intervenuto su Sky Sport al termine della gara pareggiata contro la Roma, Rafael Leao ha così parlato della gara appena conclusa: «Peccato perché non abbiamo vinto questa partita ma abbiamo creato le occasioni per fare gol. Continuiamo a lavorare sul nostro cammino. Lottiamo in tutte le partite per cercare di vincere e restare in alto in classifica, sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere questa sera ma il calcio è così. Scudetto? Anche l’allenatore e lo staff siamo concentrati per vincere ogni partite per restare in vetta alla classifica».

IBRA – «Ibrahimovic è un esempio per tutti noi giovani, sono felice di averlo come compagno di squadra. Cerco sempre di aiutare la squadra con assist e gol ma oggi sono deluso perché non abbiamo vinto la gara».