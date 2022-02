Leao, Brahim Diaz, Giroud: Pioli riparte dal tridente di scorta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Leao, Brahim Diaz e Giroud sono diventati titolari inamovibili del Milan dopo un percorso abbastanza travagliato: Pioli si affida a loro

Stefano Pioli non ha dubbi. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico rossonero per la gara di oggi alle 12:30 contro la Sampdoria si affiderà al trio Leao, Brahim Diaz, Giroud.

I tre che sulla carta ad inizio anno partivano dietro nelle gerarchie si sono presi il Milan e viste le assenze dell’ultimo periodo (Ibrahimovic fuori dal 23 gennaio e Rebic ad intermittenza) sono diventati i trascinatori del Milan. L’aggancio alla vetta della classifica dipende dai piedi e dalle giocate di quei tre.