Leao Barcellona, El Chiringuito INSISTE: «COLPO possibile per questi motivi!». Cosa succede – VIDEO

Leao Barcellona, El Chiringuito INSISTE: «COLPO possibile per questi motivi!». Cosa succede per il talento portoghese – VIDEO

Bomba lanciata da El Chiringuito TV, che ha spinto ancora una volta il nome di Rafael Leao in direzione Barcellona. Mundo Deportivo l’aveva fatta rimbalzare nelle scorse ore questa voce, ora anche l’emittente televisiva ha dato seguito ai rumors.

💣 BOMBAZO en el BARÇA 💣



🌟 El club culé se lanza a por RAFAEL LEÃO.#JUGONES pic.twitter.com/oKQ6lmb0JY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2024

Gli spagnoli vogliono un top player per la fascia sinistra offensiva, con il tecnico Hansi Flick che ha richiesto espressamente il numero 10 del Milan. Trattativa già in corso secondo El Chiringuito, con il suo agente Jorge Mendes a spingere. Nonostante la richiesta di almeno 100 milioni di euro da parte del Diavolo e le difficoltà del Barça a comprare giocatori, il colpo sarebbe possibile per la possibilità di pagare il giocatore a rate e perché il club conta sulla cessione di alcuni esuberi.