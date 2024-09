Leao DIFESO da Baiocchini: «Chi lo prende al FANTACALCIO può azzeccare l’anno GIUSTO. Il gol contro la Lazio…». L’analisi

Il giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sulla situazione di Leao al Milan dopo le critiche dei giorni scorsi.

L’ANALISI – «Leao continua a segnare, contro la Lazio ha rimesso in piedi la partita con un gol di rabbia e nervosismo dopo l’iniziale esclusione. È sempre andato in doppia cifra negli ulitmi anni, sembra essere lì lì per fare il salto di qualità . Chi lo prende al fantacalcio potrebbe azzeccare l’anno giusto. I suoi 15 tra gol e assist li fa sempre»