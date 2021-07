Lazio, trovato un positivo in squadra al ritiro di Auronzo di Cadore

La Lazio deve ancora fare i conti con il Covid: positivo un giocatore della Primavera aggregato al ritiro di Auronzo di Cadore

Nuovi problemi per la Lazio con il Covid: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un giocatore biancoceleste positivo al coronavirus nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Come riportato dalla rosea, si tratterebbe di uno dei giovani della Primavera aggregati alla prima squadra per la preparazione estiva: il calciatore sarebbe risultato positivo nei test fatti in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio. Adesso verranno effettuati nuovi test su tutto il gruppo squadra.