Lazio Milan, Capello NON CI STA: «Leao e Theo Hernandez? Mancanza di RISPETTO, ecco cosa hanno voluto dimostrare»

Lazio-Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha duramente criticato l’atteggiamento di Leao e Theo Hernandez

Ospite a Sky, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha criticato così Leao e Theo Hernandez dopo Lazio-Milan:

PAROLE – «Soprattutto è una mancanza di rispetto per gli altri, perché vuol dire che tu consideri gli altri non degni di giocare e quindi manchi di rispetto. Si parla sempre di gruppo e di squadra, ma se tu fai questo gesto vuol dire ‘io devo giocare sempre e voi dovete fare la riserva sempre. Non va bene. Non vogliono essere sostituiti, è questo il discorso, Che poi siano giocatori importanti, però lo dimostrino».