Lazio Milan: Pioli verso la conferma di questa scelta, ecco chi giocherà a centrocampo

Domani sera il Milan affronterà la Lazio in campionato. In vista del match Pioli verso la conferma di questa scelta a centrocampo

Mancano meno di 24 ore al calcio d’inizio di Lazio Milan, match valevole per l’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-24. In vista della partita Pioli tra le scelte ufficiali di formazione dovrebbe confermare una scelta a centrocampo già vista contro l’Atalanta:

come riportato da Sky Sport Yacine Adli da play in mezzo in campo affiancato dagli stessi interpreti scesi in campo contro i bergamaschi.