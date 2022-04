Ecco le ultime novità sulla formazione biancoceleste in vista del match di domenica sera tra Lazio e Milan

Ecco le ultime novità sulla formazione biancoceleste in vista del match di domenica sera tra Lazio e Milan.

Buone notizie per Maurizio Sarri che ha recuperato in gruppo Strakosha, Reina, Radu, Cataldi, Milinkovic. Raul Moro e Patric. Gli unici in dubbio per la formazione biancoceleste sono Pedro e Marusic.