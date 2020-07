Lazio-Milan: l’assenza di Immobile non deve far abbassare la guardia

L’assenza del capocannoniere della Serie A non deve indurre il Milan in errore e credere che la Lazio, in questo modo, sia meno pericolosa

Mancheranno Immobile e Caicedo nella sfida di domani sera all’Olimpico contro la Lazio ma questo non può e non deve diventare un appiglio per non metterci la giusta determinazione per cercare di fare risultato contro la squadra di Simone Inzaghi.

Dopo i risultati di ieri, il pari con la Spal pesa ancora di più visto che in un colpo solo si sarebbero potuti recuperare tre punti sia a Roma che a Napoli, motivo in più per dar tutto contro la Lazio e attenzione soprattutto ai sostituiti perché davanti giocherà Correa che già ci ha fatto malissimo due volte l’anno scorso…